MEB şube müdürlerinden " ücrette adalet " vurgusu

MEB Şube Müdürleri ve Üstü Kadrolar Platformu, Uzman öğretmenlik unvanı konusunda ücrette adalet vurgusu yaparak şu açıklamada bulundu:

“Öğretmen meslek kanunu (ÖMK) ile birlikte öğretmenlere, Öğretmenlik kariyer basamağı olarak Uzman öğretmen ve Başöğretmen olma yolu açılmış, yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra görevde yükselme kapsamında Şube Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdürü olan yöneticilere Uzman Öğretmen veya Başöğretmen olma yolu kapatılmıştır. Okullarda görev yapan ve amiri konumunda oldukları okul yöneticileri ve öğretmenler karşısında Özlük ve Mali Hakları zamanla eriyen bu yöneticilerin bir süre sonra çalışma barışları bozulacak, etki güçleri azalacak, ilk kamu görevine atandıkları Öğretmenlik mesleğine dönüş yapmanın yolunu aramaları kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle Görevde Yükselmenin anlamlı olarak kalabilmesi için Şube Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve İl Milli Eğitim Müdürü vb. kadrolarda görev yapan Genel idare Hizmetleri sınıfındaki yöneticilerin Özlük ve Mali Haklarında düzenleme yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir.”

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