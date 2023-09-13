MEB ücretsiz okul yemeğini askıya aldı

Türkiye’deki okullarda geçen eğitim-öğretim yılında başlatılan ancak yaklaşık 19 milyon öğrenciden sadece 1,8 milyonunu kapsayan “ücretsiz okul yemeği” uygulaması deprem bölgesi dışındaki okullarda “geçici olarak” durduruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl okul öncesi eğitimde ücretsiz okul yemeği uygulamasını başlatmıştı. Bakanlık, uygulamanın ne kadar süreyle askıya alındığına dair resmi bir açıklama yapmadı. Sivil toplum ve muhalefetten okullarda öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi yönünde çağrılar geliyor. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay da ücretsiz okul yemeğinin durdurulması değil yaygınlaştırılması gerektiği görüşünde. Özbay, “Öğrenciyi sabahtan akşama kadar okulda tutuyorsan bu ihtiyaçlarını da karşılayacaksın. En azından bir öğün gereken standartlarda yemek verilmeli” dedi. Haber Merkezi

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