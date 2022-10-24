'Mecburen çocuğunun boğazından kısıyor'

İlgezdi: Aileler ev geçindirme ve çocuklarının karnını doyurma ikilemi yaşıyor.

Okul masrafı için mutfaktan kıstılar CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, okul çağındaki çocukların beslenme sorunları ve paralı eğitime ilişkin hazırladığı raporda; ailelerinin yeterli besin sağlayamadığı için okula giden çocukların gelişim geriliği yaşadığını belirterek, “Aileler ev geçindirme ve çocuklarının karnını doyurma ikilemi yaşamaktadır. Ailelere çocuğunun boğazından kısmaktan başka bir çare kalmamaktadır” dedi. İlgezdi, “Devlet, Sahneden Çekildi. Aileler Beslenme ve Pahalı Eğitimle Baş Başa Bırakıldı” başlıklı bir rapor hazırladı. Okullarda gıdaya ihtiyaç duyan çocukların karbonhidrat ağırlıklı beslenmek zorunda kaldığı, bunun da gelişimlerini etkilediğine dikkat çekilen raporda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın çocukların yeterli beslenmesi için ücretsiz yemek vermesi gerektiği kaydedildi. Raporda, “Yetersiz beslenen çocuklarda gelişim geriliğinin yanı sıra metabolik sendrom, demir yetersizliği anemisi, iyot yetersizliği hastalıkları görülmektedir. Uzun ve ucuz ekmek kuyruklarından anlaşılacağı üzere halkımız karnını karbonhidratla doyurmaktadır. Bunun yanı sıra sürekli ekmek ve türevleriyle beslenme, çocuklarda bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve enfeksiyon hastalıklarına yol açmaktadır” denildi. Ankara - anka

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