Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Öğretmenlik Meslek Kanunu’na karşı çıkan eğitim sendikalarına yönelik “Troller” ve “Bizimle öğretmenimiz arasına kimse giremez. Bizden daha fazla kimse öğretmeni sevemez” sözlerini eleştirdi.

Kurul, “Bizi eğer sevdiğinde bu kadar zulmediyorsa sevmediğinde ne yapabilecek, gerçekten merak ediyoruz” dedi. Ankara - Anka

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