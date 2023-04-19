Mersin’de çocuk iftarı

Mersin Yeni Asya’nın bu yıl, 18 Nisan 2023 tarihinde Yeni Asya Seyhan ve Beşyol dershanelerinde düzenlediği erkek ve kız çocuklarına yönelik iftar programı çok istifadeli ve neşeli geçti.

Akşam ezanı ile başlayan etkinlik, iftar yemeği ve ardından kılınan akşam namazı ile hız kazandı. Çocukların yanında velilerin de katıldığı programda çocukların yaptığı Risale-i Nur derslerinden veliler de istifade etti. Daha sonra cemaatle eda edilen yatsı ve teravih namazından sonra her bir çocuğa hediyeleri verildi. Mersin - Yeni Asya

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