Meslek liselerinden 2 milyar liralık katkı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yılın 11 aylık döneminde mesleki ve teknik Anadolu liselerinin döner sermaye işletmesi kapsamında elde ettiği gelirin bir önceki yıla göre yüzde 176 artışla 1 milyar 955 milyon liraya yükseldiğini ve yeni bir rekor kırıldığını söyledi.

Bakan Özer, yazılı açıklamasında, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren bir mesleki eğitim sistemiyle Türkiye’yi eğitimde çok daha ileri noktalara taşımayı amaçladıklarını vurguladı. BİR ZAMANLAR İLGİ GÖRMÜYORDU Özer, “Bir zamanlar kimsenin gitmek istemediği meslek liseleri, şimdi elde ettikleri üretimden 2 milyar lira gelirle ülke ekonomisine katkı sağlayan bir yapıya dönüştü” değerlendirmesinde bulundu. Bakan Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitimde eğitim-üretim-istihdam çerçevesinde öğrencilerin gerçek üretim ortamlarında yaparak ve üreterek öğrenmelerini sağlamak amacıyla okulların döner sermaye işletmelerindeki üretim faaliyetlerini her zaman desteklediklerine değindi. AA

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