Meslek liseliler birçok alanda üretime katkı sunuyor

Meslek lisesi öğrencileri, uygulamalı eğitim alarak çiçekten oyuncağa birçok alanda üretime katkı sağlıyor.

Meslek liselerindeki üretim faaliyetleri, son dönemde laboratuvar ve atölyelerde yapılan yatırımlarla daha da çeşitlendi.

Döner sermayesi bulunan liselerde mobilyadan ahşap oyuncağa, dolaptan okulların ihtiyacı olan basketbol potası ve tenis masasına, süt ürünlerinden unlu mamullere, dezenfektandan maskeye kadar çok geniş bir alanda üretim yapılıyor, kurulan seralarda çiçek ve çeşitli ürünler yetiştiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, meslek liselerinde döner sermayesi bulunan okullarda son dönemde üretim atağına geçtiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kattığı vizyonla okullardaki çalışma ortamı ve atölyeleri iyileştirdiklerini ifade eden Şener, "Atölyeleri iyileştirerek hem kendi okullarımızın hem de çevrenin ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Bu süreç salgın dönemi ile başladı. Salgın dönemindeki maske üretimi ve dezenfektanla başladı. Ardından atölyeler, kütüphaneler ve CNC makineleri gibi dışarıdan tedarik ettiğimiz her şeyi üretmeye başladık. AR-GE okullarımız onların üretimini sağladı, daha sonra tüm okulların ihtiyacını karşılar hale geldik." dedi.

Geçen yıl önemli bir gelir elde edildiğini vurgulayan Şener, "Mesleki ve teknik eğitim okullarının döner sermayelerini geçen yıl 2 milyar 200 milyon lira civarında bir gelirle kapattık. Meslek liselerinin döner sermaye gelirlerinde bu yılın hedefi 3,5 milyar lira. Tüm ihtiyaçlarımızı kendimiz karşıladığımız için üretim kapasitemiz arttığı için 3,5 milyar gelir hedefiyle bu yılı kapatmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Amacımız bir işletmenin nasıl işletileceğini öğrencilerimize öğretmek"

Meslek liselerinde ürün çeşitliliğinin giderek arttığına işaret eden Şener, şunları kaydetti:

"Otellerimiz var, hizmet de üretiyoruz. Mobilya, makine, yiyecek içecek üretimi yaparken hizmet üretimi de yapıyoruz. Şu süreçte anaokullarındaki ücretsiz yemekleri Bakanlığımız bütçesiyle bizim çocuklarımız üretiyor. Hedef 3,5 milyar lira ama aşabiliriz diye bekliyorum. Büyükbaş, küçükbaş hayvanlarımız var. Süt ve süt ürünlerinde çalışmalarımız var. Amacımız ticarethane açmak değil, bir işletmenin nasıl işletileceğini öğrencilerimize öğretmek. Aldıkları eğitimi müşteri memnuniyeti düzeyinde ürüne dönüştürebilmek ve bu ürünü satılabilir hale getirmek istiyoruz. AR-GE okullarında faydalı model ve patent aldıkları ürünleri ticarileştirirlerse ve bu sayı arttıkça da öğrencilerimiz profesyonel birer girişimci olacaklar."