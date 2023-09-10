Milli Eğitim Bakanından velilere çağrı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, velilerden, çocukların ve ülkenin geleceği için çocukların eğitim sorumluluğunun hep beraber omuzlanmasını isteyerek şunları kaydetti:

“Yeni dönemde eğitim öğretimin sorunsuz devam etmesi için hayata geçireceğimiz yeni uygulamalarda göstereceğiniz duyarlılık, gelişim çağındaki öğrencilerimizin eğitimine ayıracağınız zaman ve özverinizden ötürü her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın eğitimi, tek başımıza bizim altından kalkamayacağımız kadar büyük ve önemli bir sorumluluktur. Çocuklarımız ve ülkemizin geleceği için gelin, bu sorumluluğu hep beraber omuzlayalım, kendi çocuğumuza ve etrafımızdaki tüm çocuklara destek olalım. 2023- 2024 eğitim öğretim yılını eğitimde toplumsal seferberlik dönemi olarak kabul edelim.” AA

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