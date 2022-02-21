MillÎ Eğitim neden sessiz?

Diyarbakır’da Öğrenci Sendikası üyeleri öğrencilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı.

Türkiye’de eğitim sistemi ile ilgili sorunlar artarak devam ediyor. Diyarbakır’da Öğrenci Sendikası üyeleri öğrencilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı. Millî Eğitimin öğrencilerin yaşadığı sıkıntılar karşısında sessiz kaldığını ifade eden Öğrenci Sendikası üyesi Nazlıcan Derin ülkede oluşan her sıkıntının öğrencilerin hayatını daha da zor hale getirdiğine dikkat çekti. Artıgerçek’deki habere göre Derin, “Ekonominin eğitime karşı açtığı savaş ile boğuşuyoruz. Öğrencilerin çoğu üniversite eğitimlerini devam ettirebilmek için çalışmak zorunda kaldığı bilinmektedir. İş saatlerinden arta kalan sürelerde eğitimini devam ettirmeye çalışan binlerce öğrenci niteliksiz eğitim ile başka bir handikapla karşılaşmaktadırlar. Eğitimi yapboz tahtası haline getirenler şimdilerde ise üniversite barajlarını kaldırıp boş kalan binlerce kontenjanı doldurmaya çalışmaktadırlar. Üniversite eğitimini tamamlayan milyonlarca gencin işsiz kaldığı bir ülkede barajların kaldırılması milyonlarca yeni üniversite mezunu işsizin ortaya çıkmasına hizmet edecektir” dedi. Haber Merkezi

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