Minik hanımlar Bediüzzaman’ı andı

Risale-i Nur’un fıtrî talebeleri olan masum çocuklar Nurlardan aldıkları iman dersleri ile istikbalde karşılaşacakları tehlike ve zorluklara karşı manevî bir kuvvet kazanıyorlar.

İman hakikatlerini öğrenmek hususunda gösterdikleri heyecan ve şevki bu hakikatleri yaşamak ve tatbik etmek hususunda da gösterecekleri anlaşılıyor. İşte Afyonkarahisarlı minik hanımlar kendi imanlarının kurtulması için bir ömür sarf etmiş, bu uğurda dünya zevkleri namına her şeyi terk etmiş ve yine imanlarının kurtulması adına gözünde cennet sevdası ve ne de cehennem korkusu olmayan Bediüzzamanı sadece anmakla kalmayıp anlamaya da çalışıyorlar. Çünkü anmanın ancak anlamakla kıymetleneceğini biliyorlar. Masum ruhlarında Nurların verdiği şefkat ve merhameti hissediyorlar. Yapılan etkinlikte; Kur’an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterimi, önsözde ifade edilen Bediüzzamanın şahsiyetine ait özelliklerin okunması, 3-6 yaş arası miniklerin Nurlardan okuduğu vecizeler ve yine minikler tarafından okunan ilahi ve şiirler programı manevî olarak şenlendirdi. Program sonunda etkinliğe katılan çocuklara özel olarak hazırlamış el emeği seccadeler dualarla hediye edildi.

Afyonkarahisar - Zehra Koç