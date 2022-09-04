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Miniklerin okula uyum eğitimi başlıyor

04 Eylül 2022, Pazar 13:37
Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk kez uygulanacak yeni uyum eğitimi programı kapsamında öğretmenler, öğrenci velilerini yarın okula davet ederek "okula uyum bilgilendirme toplantıları" düzenleyecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, velilere yönelik seminerler ile yarın başlayacak.

Bakanlık bu yıl ilk defa 5-9 Eylül'deki uyum sürecinde çocuk-aile-öğretmen iş birliğinin artırılması amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirecek. Buna göre, uyum eğitiminin başlayacağı yarın, tüm okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğretmenleri tarafından ailelere yönelik yüz yüze bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.

Öğretmenler, bu toplantıda, okul ortamı, eğitim-öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar hakkında velileri bilgilendirecek. Bunun yanında veliler, çocukların özellikleri ve hazır bulunuş durumlarına göre gözlemlenen farklılıklarda veli kaygılarını giderici, onların okula uyum sürecini destekleyeceği faaliyetler hakkında da bilgi alacak.

İkinci gün öğrenciler velileri ile okula gelecek

Uyum eğitiminin ikinci gününde ise veliler, çocuklarıyla birlikte gruplar halinde farklı zaman dilimlerinde okula gelecek. Veliler ve çocukları, öğretmenleri tarafından sınıflar, rehberlik servisi, kütüphane, okulun bahçesi, giriş-çıkış gibi okulun iç ve dış mekanlarını beraber gezerek tanıyacak. Veliler ayrıca, okul yönetimi ile tanışma fırsatı elde edecek.

Sürecin üçüncü gününde öğretmenler, yakın iletişim amacıyla öğrencileri ile iki grup halinde etkinlikler yapacak. Bu kapsamda, öğretmenler sınıflarda ve açık havada, çocukların okula uyum sürecinin hızlandırılması için tanıma, tanışma, sınıf-okul ortamının tanıtılması, sınıf kuralları temalı çalışmalar yapacak.

Minik öğrenciler, uyum eğitiminin son iki gününde ise tüm sınıf düzeyinde sürece dahil olacak ve okula uyum sürecinin hızlandırılması için planlanan etkinliklere tüm sınıf arkadaşlarıyla birlikte katılacak.

Ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimleri 12 Eylül'de

Bu yıl ortaokul ve liseye adım atacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci ise 2022-2023 eğitim öğretim döneminin açılacağı 12 Eylül'de uygulanmaya başlayacak. Bu kapsamda, ortaokulların 5'inci ve liselerin 9'uncu sınıflarına başlayacak öğrenciler için rehberlik ve uyum çalışmaları 16 Eylül'e kadar sürecek.

AA

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