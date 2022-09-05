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5 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Miniklerin uyum eğitimi ve veli seminerleri başladı

05 Eylül 2022, Pazartesi 13:58
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) anasınıfı ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için düzenlenen uyum eğitimleri, velilere yönelik gerçekleştirilen seminerlerle başladı.

Uyum eğitimi kapsamında veliler, çocuklarıyla birlikte sabah saatlerinden itibaren okul binalarına geldi. Okula başlamanın mutluluğunu yaşayan minikler, öğretmenleri eşliğinde eğitim görecekleri sınıflara girdi.

Veliler, çocuk-aile-öğretmen iş birliğinin artırılması amacıyla bu yıl ilk defa düzenlenen uygulama kapsamında okulların seminer salonlarında bilgilendirildi.

Bu toplantıda öğretmenler, okul ortamı, eğitim-öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar hakkında velilere bilgi verdi.

Çocuğunun, ilk okul günü olduğu için heyecanlı olduğunu dile getiren veli Eser Günaydın, "Onun açısından da çok farklı bir yola başlangıç olacak. Biz de anne baba olarak onun hayata ilk adımı attığını görmek için burada bulunuyoruz. İnşallah her şeyin en iyisi onun için olur." dedi.

Zeytinburnu'ndaki Şehit Ömer Cankatar İlkokulunda eğitim hayatına başlayan Yusuf Arda Günaydın, heyecan duyduğunu, okula gittiği için mutlu olduğunu söyledi.

Oğlu okula başlayan veli Gümüş Hamid de heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.

Veli Sıdıka Kaya Battal da mutluluk duyduğunu ve aynı zamanda duygularının karışık olduğunu kaydetti.

Birinci sınıfa başlayan Zümra Battal da heyecandan akşam uyuyamadığını ifade etti.

İstanbul'da eğitimin ilk gününde polisler miniklerin yanında yer aldı

Ümraniye İnkılap İlkokulu'nda okula başlayan çocuklar, polis maskotu "Cesur" tarafından karşılandı. Polis ağabey ve ablaları ile İstiklal Marşı'nı okuyan küçük öğrenciler daha sonra sınıflarına girdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan kalemlik ve çıkartmalar bugün ilk kez okula başlayan öğrencilere dağıtıldı.

Sultangazi Şehit Teğmen Ali Yılmaz İlkokulu'nda da eğitime başlayan öğrenciler, sabah saatlerinde velileri ile okula geldi. Öğrencileri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri karşıladı.

Okulun ilk gününde minik öğrencilerin heyecanına ortak olan polisler, ilk zilin çalmasının ardından çocukları öğretmenleriyle sınıflarına uğurladı. Bugün ilk defa okula başlayan çocukların oldukça heyecanlı olduğu, bazılarının ise ağladığı görüldü.

Ekipler daha sonra sınıfları gezerek çocuklara defter ve yapboz hediye etti.

Eğitim hayatının ilk gününde oğlunun yanında yer alan anne Hacer Çelik, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi.

İlk gün polislerin sınıfa gelip çocuklara hediyeler vermesinden çok memnun olduklarını dile getiren Çelik, "Onların başarılarını canıgönülden bekliyorum. Herkese, bütün öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diliyorum. Allah herkese hayırlı seneler nasip etsin. Geldik, çok mutlu olduk." dedi.

Okula başlayan oğlu Yunus Emre Çelik de herkese başarılar dileyerek, kendilerini mutlu eden polisleri çok sevdiğini söyledi.

İzmir'de okullarda uyum eğitimi başladı

Uyum eğitimi kapsamında veliler, çocuklarıyla sabah saatlerinden itibaren okul binalarına geldi.

Okula başlamanın mutluluğunu yaşayan minikler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğretmenleri eşliğinde eğitim görecekleri sınıflara girdi.

Veliler, çocuk-aile-öğretmen iş birliğinin artırılması amacıyla bu yıl ilk defa düzenlenen uygulama kapsamında okulların seminer salonlarında bilgilendirildi. Velilere okul ortamı, eğitim-öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar anlatıldı.

Bayraklı ilçesindeki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu'nda gerçekleştirilen seminere katılan velilerden Hatice Kahraman, çocuğunun okuldaki ilk günü olduğu için heyecan duyduğunu söyledi.

Okul sıralarına tekrar oturmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kahraman, "Veli olarak çocukları anlamak için güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Kızım da beni burada görünce daha bir sakinleşti, daha rahat okula geldi. Beraber ilk defa oturduk. Benden sonra belki kızım oturacak bu sıraya. Çocukları yalnız bırakmamak açısından ve okuldaki başarısı, güveni açısından ailelerin okulda olması bence çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

Veli Buket Şinal Bilgi de uygulamanın faydalı olacağına inandığını ifade etti.

AA

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