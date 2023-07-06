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6 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Muharrem Ayı’nda camiler çocukla güzel

06 Temmuz 2023, Perşembe 00:08
Can Kardeş, bu yılın Muharrem ayını ve 10’uncu gün olan Aşure gününü kutluyor.

Can Kardeş Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

İREM ÖZDEMİR - İSTANBUL

Can Kardeş’in 402’inci sayısında İnci Karaman, aşure günün tarihini anlatıyor ve bu ayın 19’unda başlayacak olan Muharrem ayının özelliklerinden bahsederken aynı zamanda Hicri Yılın ilk gününü hatırlatıyor. Yaz tatili demek Kur’an Ayı demek. Can Kardeş’in sevilen karakteri Arif, okul zamanında fırsat bulamadığı Kur’an dersine yaz ayında devam ediyor. 

CAMİLER ÇOCUKLARLA GÜZEL

Ne Haber köşemizin yazarı Kübra Örnek Korkmaz’ın kaleme aldığı sayfamızda “Camiler Çocuklarla Güzel” haberi dikkat çekiyor. Tefekkür Sayfamızda, gün batımının mucizevi hallerini yani Allah’ın ezel ve ebed olan kudretini gösterecek. Şule Ünlü Gülgün ablamızın Makas Eller’de Dans Eden Mısırlar Deneyini birlikte yapacağız. Resfebe Atölyemiz tüm hızıyla sayfalarımızda devam ediyor. Zeki çocukların sayfasında bu sayıda Okurcan bakalım bizim için neler hazırlamış. Origami sayfamızda Rutin İşlerimize bir bakarken hem problem çözeceğiz hem de kağıt sanatı origamimizi birlikte yapacağız.

MASALLARA DEVAM

Mehtap Yükselten ablamız Emaneti sahibine teslim etmekle ilgili bir masal yazdı. Bu sayımızda bir masalımız daha var. Besleme çeken bir kadın ve onun geçimsiz eşi ile ilgili besmelenin esrarını okuyacağız. Kelime Dağarcığı’nda “Aşure”nin ne demek olduğunu birlikte öğrenirken, Bediüzzaman Hazretlerinin uzun yıllardır koruduğu prensipleri bozan bir düstun nedir, merak ettik doğrusu. Hayvanlar Alemi’nde Deniz Aslanı nedir nasıl yaşar, nasıl beslenir? İşte bu soruların cevabını İrem Özdemir, bizler için araştırıp kaleme aldı. Vız Vız Arı yine çalışkanlığıyla öne çıkıyor. Uçan Çocuk yaz mevsiminde sıla-i Rahim yapıyor ve babannesinin köyüne gidiyor. Şenlik sayfamız yine “mizah”i çizgilerle birbirinden farklı karikatürlerle bizi güldürecek. Çizgilerle Kıssalar bölümümüzde “Mısırlı Putperestler”in nasıl İslamla müşerref olduğunu okuyacağız.

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