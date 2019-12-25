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25 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Mülâkat hak gaspıdır

25 Aralık 2019, Çarşamba 00:18
Mülakatın, hak gaspını öncelemek olduğunu söyleyen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Ehliyet ve liyakate dayanan bir yönetici atama sistemi ihdas edilmelidir” dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, TBMM’de bir kere de memurlar için bir torba yasa hazırlanmasını ve milletvekillerinin ellerinin kamu çalışanlarının hayrına kalkmasını istediklerini belirterek, hazırlanmasını istedikleri memur paketini kapsayan kanunda, bütün ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması hususunun yer almasını istedi.

“Mülakat torpili öncelemektir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3600 ek gösterge sözünün yerine getirilmesini, bütün kamu çalışanlarının ek göstergelerinin arttırılmasını ve ek göstergeden yararlanamayan yardımcı hizmetler sınıfının ek göstergeden yararlanmasının sağlanmasını talep ettiklerini bildiren Geylan, öğretmen atamalarından yönetici atamalarına kadar bütün kamuda mülâkatın kaldırılması gerektiğini dile getirdi. Geylan, “Ehliyet ve liyakate dayanan bir yönetici atama sistemi ihdas edilmelidir. Mülâkat hak gaspıdır, torpili öncelemektir, bilgiyi ödüllendiren değil, bilgiyi görmezden gelen bir yöntemdir” dedi. Özel şirketler mülâkatla yönetici atarken, yönetici adayının sendikasına, siyasî görüşüne, politik duruşuna, cemiyetine bakıyor mu?” diye ordu.

“Ehil yöneticiler atanmıyor”

“Biz mülâkata ‘hayır’ derken, aslında ahlâksızlığa ‘hayır’ diyoruz” diye konuşan Geylan, “Geldiğimiz şu zamanda neredeyse uzaya şehir kuruluyor, ama biz hâlâ ehil yönetici atayamıyoruz. Dolayısıyla mülâkat garabetinin artık kamudan çıkarılması gerekir. Bu husus talep ettiğimiz memur paketinde mutlaka yer almalıdır” dedi. Yönetici atamalarının artık problem olmaktan çıkarılmasını isteyen Geylan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, hak edenin makam, mevki sahibi olduğu bir düzene kavuşması gerektiğini kaydetti. Memur paketinde aynı işi yapan kamu çalışanlarının farklı statülerde istihdam edilmesine son verilerek, bütün sözleşmelilerin kadroya geçirilmesinin önemli taleplerinden biri olduğunu da ifade eden Talip Geylan, memur paketinde yer almasını istedikleri diğer hususları da şu şekilde dile getirdi: “Vergi dilimleri matrahı yüzde 15’e sabitlenmelidir. Yardımcı hizmetler sınıfı öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız genel idarî hizmetler sınıfına geçirilmelidir. Dinî bayramlarda ikramiye verilmesini de çok önemsiyoruz. Görevleri başında olan kamu çalışanlarına da tıpkı işçiler ile işçi ve memur emeklilerinde olduğu gibi dini bayramlarda ikramiye verilmelidir.”

Haber: Fatih Karagöz

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