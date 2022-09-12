Mülâkat kalksın

Eğitimciler Birliği Sendikası’ndan 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlaması dolayısıyla yapılan açıklamada, öğrekmen atamalarında mülakatın kaldırılması ve sözleşmeli öğretmenlik uygulamasından vazgeçilmesi gerektiği belirtildi.

Hayat şartlarının zorlaştığı, alım gücünün düştüğü, eğitim-öğretim masraflarının arttığı, iyileştirmelere ve yeni gelişmelere rağmen istenilen seviyeye gelinemediği bir zeminde, eğitim-öğretim yılının sorunların gölgesinde başladığına dikkat çekilirken, öğretmen atamaları için uygulanan seçme, değerlendirme ve atama yönteminin işlevini yerine getiremediğini de belirtilen açıklamada şu değerlendirmede bulunuldu: “Öğretmen atamaları için mevcut durumda uygulanan, KPSS ve sözlü sınavdan oluşan atama yöntemi uzun yıllardır devam eden, toplumsal maliyet üreten, mağduriyetler oluşturan kronik sorunlar ve soru işaretleri barındırmaktadır. Öğretmen adaylarının istihdamındaki mülakat uygulaması, adaylar arasında eşit, adil ve hakkaniyete uygun bir sonuç vermemekte, mağduriyete yol açmaktadır. Bu nedenle, öğretmen atamalarıyla ilgili karar verme süreçlerinde mülakat yöntemi kaldırılmalıdır.” Ankara - Recep Gören

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