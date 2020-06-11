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11 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Mülteci cocuklar Can Kardeş’le sevindi

11 Haziran 2020, Perşembe 00:46
Sosyal Hizmet Derneği tarafından Isparta İl Merkezinde ikamet eden mülteci çocuklara Yeni Asya Medya Grup bünyesinde yayınlanan ve çocuklara manevÎ değerleri öğreten Can Kardeş Çocuk Dergisi de hediye edildi.

ISPARTA - YENİ ASYA

Sosyal Hizmet Derneği tarafından mültecilerin topluma sosyal uyumu için hazırlanan ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince desteklenen “Onlar İçin El Ele” Mülteciler İçin Çok Programlı Sosyal Uyum Projesi çeşitli faaliyetlerle devam ediyor. Proje kapsamında planlanan anneleri ile birlikte Türkçe kurslarına devam eden 30 çocuğa birer okul çantası hediye edildi. Çantanın içerisinde ise ikişer adet defter, 6’lı kurşun kalem seti, birer adet silgi, kalemlik, kalem tıraş, 6’lı kuru boya kalem seti yer aldı. Mülteci çocuklara birer adet “Vız Vız” eğitim seti ile birlikte Yeni Asya Medya Grup bünyesinde yayınlanan ve çocuklara manevî değerleri öğreten Can Kardeş Çocuk Dergisi de hediye edildi. Can Kardeş Dergilerine kavuşan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

ANNELERE MESLEK, ÇOCUKLARA EĞİTİM

Projenin diğer faaliyetleri içinde mülteciler için Isparta İrtibat Ofisi açıldı. 40 Mülteci kadına meslek edindirmek amacıyla tekstil atölyesi açıldı, 60 mülteci öğrenci için futbol turnuvası düzenlendi ve spor malzemeleri hediye edildi. 300 mülteciye hijyen ve Bağımlılıkla Mücadele Seminerleri verildi. 160 mültecinin katılımıyla Eğirdir ve Davraz Dağı gezi gerçekleştirildi. Afganistan, Suriye, Somali, Irak ve İran’lı 30 kadın ile Sosyolojik analiz görüşmesi yapıldı. Bu veriler bilimler yayınlar için önemli bulgular ihtiva etmektedir. Proje kapsamında Sosyal Hizmet Derneği ve Süleyman Demirel Üniversitesi ile birlikte Türkiye’nin değişik Üniversitelerinden gelen Bilim İnsanlarının katılımları ile “Mülteciler İçin Sosyal Uyum Çalıştayı” gerçekleştirildi. Türkçe Kursları ve Tekstil Atölyesi çalışmaları halen devam etmektedir. Şimdilik Isparta merkezli faaliyet gösteren Sosyal Hizmet Derneği’ni hedefi hizmet ağını ve faaliyet alanını genişleterek sürdürmek.

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