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27 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Nebevi hayat tarzı anlatıldı

27 Şubat 2023, Pazartesi
Trabzon Risale-i Nur Enstitüsü’nün düzenlediği seminer yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

VİLDAN SUKES TONYALI - TRABZON

25 Şubat Cumartesi günü Trabzon Yeni Asya Hanım Okuyucularının organizasyonuyla gerçekleştirilen “NEBEVİ HAYAT TARZI” konulu seminer Trabzon Risale-i Nur Enstitüsünde yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Program, Hafız Nahide Aydın’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Seminerde, camiamız eğitimcilerinden Ayşe Durgun, Ayşen Karacan ve Vildan Sukes Tonyalı konuşmalarını yaptılar. Her konuşmacı kendi konusunda ayet, hadis ve risale-i nurdan derledikleri bilgileri katılımcılarla paylaştılar.

HASTALIK VE ÖLÜM KONULARI

Ayşen Karacan nebevî hayat tarzında ilim, Vildan Tonyalı nebevî hayat tarzında yeme-içme-uyku adabı, Ayşe Durgun ise nebevî hayat tarzında hastalık ve ölüm konularını katılımcılara sundular. Meliha Peker’in Üstad Bediüzzaman Hazretlerine ithafen yazılan ‘ASRIMIZA HOŞ GELDİN’ şiir dinletisi ile sona eren program, dinleyiciler tarafından beğeni ve memnuniyetle karşılandı.

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