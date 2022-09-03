"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Nijerya'da milyonlarca çocuk okula gidemiyor

03 Eylül 2022, Cumartesi 19:22
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Nijerya'da okula gidemeyen çocuk sayısının 20 milyona ulaştığını bildirdi.

UNESCO'dan yapılan açıklamada, dünyada 6-18 yaşlarında halen okula gidemeyen 244 milyon çocuğun bulunduğu belirtildi.

Dünya genelinde okula gidemeyen çocuk sayısının en fazla Nijerya, Hindistan ve Pakistan'da olduğu aktarılan açıklamada, Nijerya'da 10 yıldan fazla süredir okulda gidemeyen çocuk sayısının 10,5 ile 15 milyon arasında değiştiğine işaret edilerek, son zamanlarda ülkedeki güvenlik sorunları nedeniyle durumun daha da kötüleştiği ifade edildi.

Nijerya'daki güvenlik sorunları nedeniyle artık ebeveynlerin çocuklarını okula göndermeye istekli olmadığı vurgulanan açıklamada, ülkede şu anda okula gidemeyen çocuk sayısının 20 milyona ulaştığı kaydedildi.

Güvenlik sorunlarının yaşandığı Nijerya'da, geçen yıl ülkenin kuzeyindeki okulların hedef alındığı saldırılarda 1000'den fazla öğrenci kaçırılmıştı.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda okul ve üniversite eğitime ara vermek zorunda kalmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazprom: Kuzey Akım boru hattı belirsiz bir süre kapalı kalacak

    Nijerya'da milyonlarca çocuk okula gidemiyor

    Moldova: Rusya'nın 'kışkırtmalarına' teslim olmayacağız

    Haftalık Kovid-19 verileri açıklandı

    Datça açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

    Görme engelli din görevlisi, hafızlık eğitimi veriyor

    Demokraside sınıf düştük

    AİHM'i hedef aldılar

    Eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz

    Yargıyı alaşağı ettiler

    Yargıda bağımsızlık rafa kaldırıldı

    Trabzonspor'u rahatlatan üç puan

    Bahçeli’nin hedefi sosyal medya

    Arınç: Hukukî süreç başlatılmalı

    Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 8 katı aştı

    Vatandaşın evine kara kış geldi

    Sanayici: Zamlar geri alınsın

    Enerjide zam lideri olduk

    Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel sahte kimlikle yakalandı

    Belçikalılar daha ucuz akaryakıt için Fransa'ya gidiyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı masaya “saha”dan mesajlar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    İkinci tek adamlar - 2
    Genel

    Haftalık Kovid-19 verileri açıklandı
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’dan her taife istifade ediyor
    Genel

    Datça açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
    Zehranur Yıldız

    Bir yaz döneminin ardından
    Cevher İLHAN

    Hangisi “ekonomide olumlu gelişme?”
    Mehmet ÇETİN

    112/186’yı bundan sonra aramasam mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.