Nur Çocuklar Bediüzzaman'ı andı

Mersin’de düzenlenen Bediüzzaman’ı anma programında Nur Çocuklar Risale-i Nur’dan vecizeler okudu.

MERAL DEMİRDÖĞMEZ - MERSİN

Mersin’de nur çocukların katıldığı Bediüzzaman’ı anma programı düzenlendi. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Bediüzzaman’ın hayatını anlatan “Tarihçe-i Hayat” adlı eserin Önsöz ve Tahliller bölümlerinden okunan kısımlar, nazarları asrın müceddidine celb etti. “Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgrafla sizin ile konuşuyorum. Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim. Siz inşallah cennetasa bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen nur tohumları, zemininizde çiçek açacaktır.” (Münazarat) Evet Üstadım, o gün ekilen nur tohumları çiçek açtı. Küçük Nurcuların okuduğu vecizeler ile bu hakikati, hakkal yakin müşahede ettik, elhamdülillah. “Risale-i Nur’a herkesten ziyade iştirak gösteren, masum gençler ve çocuklardır. Bir numunesi şudur: Bir zaman Bolvadin kazasından geçerken, Üstad’ın geldiğini gören ilk ve orta mektep talebeleri, bilaistisna hepsi mektebin bahçesinden çıkarak, arabanın etrafını alıp selam veriyorlardı ve lisan-ı halleriyle “Hoş geldiniz” diyerek, tebriklerini ve minnettarlıklarını takdim ediyorlardı.” (Tarihçe-i Hayat)

Hüzün ve sevinç bir arada

O gün olduğu gibi bugün de ilk ve orta öğretim talebelerimiz, Bediüzzaman ve Şevk Oratoryosu ile Üstadlarına tebrik ve minnetlerini sundular. “Üstad Bediüzzaman, çocukları pek sever, böyle etrafında toplandıklarında, masum olduğunuz için dualarınız makbuldür, bana dua ediniz” diye onlara iltifat ederdi.” (Tarihçe-i Hayat) Üstad Hazretlerinin dua ve iltifatına mazhar olan çocuklar, evvela “Hz. Bediüzzaman Göçtü” şiiri ile dinleyenleri hüzünlendirirken, ardından söyledikleri “Aziz Üstadım” ilahisi ile şevke getirdiler. Hüzün ve sevincin yaşandığı program, Rabbimizin rızası, Efendimiz’in (ASM) ruh-u şerifi ve Bediüzzaman Hz. ve talebelerinin ruhları için okunan, hatimlerin duası ile sonlandı.