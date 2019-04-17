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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

O (asm) anlaşılmadan, Kur’ân anlaşılmaz

17 Nisan 2019, Çarşamba 00:48
Peygamber Sevdalıları Vakfı Marmara Koordinatörü Mehmet Ali Ortaç, “Peygamberimizin hayatı anlaşılmadan İslÂm da anlaşılmaz, Kur’Ân da” dedi.

Kur’ân, ancak bir peygamber lisanından çıkar

Sünnetin ihyası, Kur’ân’ın ihyasıdır

Peygamber Sevdalıları Vakfı Marmara Koordinatörü Mehmet Ali Ortaç, “Hz. Peygamberimizi (asm) Anlama ve Sünnetini Yaşama” adıyla Peygamberimizi (asm) anacaklarını belirterek, “Onun hayatı anlaşılmadan, öğrenilmeden hakikî manada İslâm da anlaşılmaz, Kur’ân da. Çünkü O’nun (asm) hayatı adeta Kur’ân’ın bir tefsiri hükmündedir. Yine O’nun (asm) hayatı İslâm’ın ne şekilde yaşanılacağını en güzel şekilde anlatan bir ölçüdür” dedi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından gelenekselleştirilen Kutlu Doğum faaliyetleri bu senede yurdun dört bir yanında düzenlenmeye devam ediyor. Vakfın Marmara Koordinatörlüğü de İstanbul Yenikapı’da düzenleyeceği faaliyet için çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vakfın Marmara Koordinatörü Mehmet Ali Ortaç faaliyete bütün İstanbul halkını dâvet ettiklerini belirterek, “Yıllardır Güzel Ahlâk ve Adalet Rehberi Hz. Muhammed’i (asm) Peygamber Sevdalıları olarak yurdun dört bir yanında anmaktayız. Bu senede, geçen seneler de olduğu gibi Marmara Koordinatörlüğü olarak İstanbul Yenikapı’da 21 Nisan Pazar Günü “Hz. Peygamberi (asm) Anlama ve Sünnetini Yaşama” adıyla Peygamberi anacağız. Faaliyetimizin bu seneki teması “Ahlâk ve Adalet Rehberi Hz. Muhammed (asm)” olacak.” dedi.

ONUN HAYATI ÖLÇÜ

Ortaç, “Bu etkinliğimiz uzun bir süreçten sonra ortaya konulan hayırlı bir final niteliği taşımaktadır. Aralık ayında yüzbinlerin iştirak ettiği siyer sınavıyla Peygamberin (asm) hayatını konu alan kitaplar insanımıza okutulmuş oldu. Bu vesile ile Peygamberimiz (asm) yeni nesillere bir nebzede olsa tanıtılırken, yetişkin kardeşlerimize de O’nun (asm) hayatı hatırlatılmış olundu. O’nun (asm) hayatı anlaşılmadan, öğrenilmeden hakikî manada İslâm da anlaşılmaz, Kur’ân da. Çünkü O’nun (asm) hayatı adeta Kur’ân’ın bir tefsiri hükmündedir. Yine O’nun (asm) hayatı İslam’ın ne şekilde yaşanılacağını en güzel şekilde anlatan bir ölçüdür” ifadelerini kullandı.

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  • ihsan

    17.4.2019 10:19:43

    doğru

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