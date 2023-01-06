O şimdi Müdür

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lisede 11 yıl eğitim gördüğü okula müdür olarak atanan Ahmet Gümüş, öğrencilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çaba harcıyor.

Oğuzlar İlkokulu’nda 1987 yılında eğitim hayatına başlayan Gümüş, daha sonra aynı binada olan ortaokul ile liseyi tamamladı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden 2003 yılında mezun olan Gümüş, memleketi Çorum’da rehber öğretmen olarak meslek hayatına başladı.

Aradan geçen 19 yılda Oğuzlar İmam Hatip Ortaokulu’nun da aralarında bulunduğu 10 farklı okulda öğretmenliğin yanı sıra idarecilik de yapan Gümüş, ilkokul, ortaokul ve lisede 11 yıl öğrenim gördüğü, bugünkü adıyla Oğuzlar İmam Hatip Ortaokulu’na geçen yıl eylül ayında müdür olarak atandı.