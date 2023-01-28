Öğrencilerden Ankara büromuzu ziyaret

Ortaöğretim ve liselerde okuyan öğrenciler Ankara Temsilciliğini ziyaret etti.

­Ankara’da değişik ortaöğretim ve liselerde okuyan 30’ye yakın öğrenci Gazetemizin Ankara Temsilciliğini ziyaret etti.

Risale-i Nur’un medyadaki dili olan Yeni Asya’nın 54 senedir yaptığı yayınlar ile kitap neşriyatımız, Genç Yorum, Bizim Aile, Can Kardeş ve Köprü dergileri hakkında bilgiler verilen öğrencilere kabiliyetleri ölçüsünde makale, haber, fotoğraf alanları ile pazarlama ve abone konularında bilgi verilerek öörencilere gazetemizi tanıtan broşür ve tanıdım dergilerinden hediye edildi.

Ankara Büromuzun faaliyetleri anlatan Temsilcimiz Mehmet Kara, öğrencilerin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, büyük şevke medar olan ziyaretlerin bundan sonra da tekrarlanması temennisinde bulunuldu.