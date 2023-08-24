Öğrencilere destek olalım

24 Ağustos 2023, Perşembe
Tüm Emlakçılar Odası (ATEM), Ankara’da üniversite kazanan ancak KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrencilere destek amacıyla; üniversitelere yakın ve uygun fiyatları kiralık evleri listeledi.
Ev sahipleri ile kira fiyatlarının düşürülmesi için görüşmeler yaptıklarını belirten ATEM Başkanı Hakan Akçam, “Şehre gelen öğrencilerin barınma ihtiyacını makul fiyatlarla karşılamak zorundayız. Mal sahiplerine diyoruz ki; sizler de destek verin. Son zamanlarda çok yaygın olan bir durum da var. Üç veya dört artı bir evleri, oda oda kiraya vermek isteyen mal sahiplerine rastlıyoruz. Bunları da hoş görmüyoruz. Öğrenciler 3-5 kişi kalabilir ama oda oda kiraya vermek hiç de şık bir hareket değil. Lütfen hırslı olmayalım. Bu ülke bizim. Öğrenciler bizim için gelecek vaat ediyor. Bizlerin de bu gençler üzerinde bir emeği olsun ve onlara destek verelim. Ekonomik sıkıntı yaşanan bir dönem de öğrencilere yardımcı olalım” dedi.
Ankara - Anka
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