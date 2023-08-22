Öğrencilere konteyner kent yapılmalı

Hatay’da şehrin tek üniversitesi olan MKÜ, 2 Ekim tarihinde açılma kararı aldı. Yüz yüze eğitim olan fakültelerde öğrenciler barınma, sosyal hayat, eğitim kalitesi gibi sorunlarla karşı karşıya kalacak.

Yüz yüze eğitimin zorunlu olduğu fakültelerde eğitim görecek arkadaşlarının şu an ne yapacağını bilemediğini belirten MKÜ Ziraat Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Eren Er, “Konteynerde mi kalacaklar, ev var mı, belli değil. Sosyal hayat nasıl olacak? Öğretmenlerinden, arkadaşlarından vefat edenler oldu.

Şehre geldiklerinde, derse girdiklerinde travma yaşayacaklar. Nasıl olacak bilmiyoruz” dedi. Eğitim-Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Traş da Hatay’da üniversite öğrencileri için en büyük sorunun barınma olduğunu söyledi. Traş, üniversite öğrencileri için şu ana dek konteyner kent yapılması gerekirken çalışma olmadığını belirtti.

Haber Merkezi