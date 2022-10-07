Öğrencilerin yüzde 60’ı okuduğunu anlamıyor

Günümüzde öğrencilerin yaşadıkları en büyük problemlerin başında, “okuduğunu anlamıyor olmak” geldiği ifade ediliyor. Pisa veya Abide sonuçlarına göre de, öğrencilerin yaklaşık yüzde 60 gibi büyük bir bölümünün, okuduklarını anlamadıkları ortaya çıkıyor.

Bununla birlikte araştırmalarda, okuduğunu anlıyor olmanın aynı zamanda matematik, fen bilimleri gibi diğer tüm derslerdeki başarıyı arttırdığına da dikkat çekiliyor. Ülkemizde ve dünyada “okumanın genellikle bir metni seslendirmek” zannedildiğine dikkat çeken Türkiye Okulları Eğitim Danışmanı Sezai Ekinci, “Filozoflar ve bilim adamları; insanoğlu için zor, karmaşık ve bireylere göre farklılık gösteren ‘okuduğunu anlama’ kavramını yüzyıllardır incelediler ve incelemeye de devam ediyorlar. Birçok çalışma alanının bu konuda teori ortaya atmasının nedeni, okumanın amacı olan anlamanın, çok karmaşık bir süreç olması ve tek bir alanın bunu açıklamakta yeterli olmamasıdır. Eğitim Kazanımlarının Sınıflandırılması konusunda Bloom Taksonomisini ilk kez 1956 yılında literatüre kazandıran Chicago Üniversitesi profesörü Benjamin Bloom’a göre, okuduğunu anlayan bir öğrenci, metnin ana düşüncesini kavrar, yazarın doğrudan anlatmadığı düşünceleri kavrayarak kapsamını belirler, okuduğunu doğruluk geçerlilik yönünden ölçer ve anladığını davranışlarında uygular. Bu ölçütlere baktığımızda, okuduğunu anlamanın aynı zamanda öğrenmenin tanımına tekabül ettiğini de yine görmekteyiz.” dedi. İstanbul - Nihat Orhan

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