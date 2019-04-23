Öğrencinin hayali düşündürdü

NTV canlı yayınına katılan bir öğrencinin, “Akademik olarak hayalin nedir” sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.

NTV sunucusu, canlı yayına katılan bir öğrenciye gelecek planlarını sordu. Öğrenci de, “Almanya Köln Üniversitesi’nde tıp okumak istiyorum, ondan sonra da belki Alman vatandaşı olurum” cevabını verdi. Sunucu da, “Hayır” diye cevap verdikten sonra şöyle ekledi: “23 Nisan’da hayallerimize hiç sınır koymuyoruz tabii ki. Nerede okumak istediğine kadar kapar vermiş öğrencimiz, sadece tıp okumak istemiyor, Köln Üniversitesi diyecek kadar da kararını vermiş bir öğrenci.” T24’te yer alan habere göre, öğrencinin cevabı, Twitter’da yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da öğrencinin hayaliyle ilgili olarak şu mesajları paylaştı:“Dünya’ya ümitle bakan bir evlâdımız hayallerini gerçekleştirmek için Almanya’da okuyup Almanya vatandaşı olmak istiyorsa, başta biz siyasiler silkelenip derin derin düşünmek zorundayız.”