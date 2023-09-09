Öğretim yılı için tedbirler alındı

İstanbul Valiliği, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sağlıklı bir şekilde başlaması için alınan tedbirleri açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni eğitim öğretim yılı için öğrenci servisi ve kantin denetimleri ile emniyet tedbirlerine yönelik hazırlıkların, Valilik koordinasyonunda tamamlandığı ifade edildi. Açıklamada, 2023-2024 eğitim öğretim yılının 11 Eylül Pazartesi günü başlayacağı hatırlatılarak "İstanbul'daki 6 bin 862 okulda, 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 181 bin 831 öğretmen, 104 bin 745 derslikte ilk zille birlikte ders başı yapacak." denildi. Öğrencilerin bu yıl da sınıflara geldiğinde ders kitaplarını sıralarında hazır bulacakları ifade edilen açıklamada, kentteki öğrencilere verilmek üzere hazırlanan 25 milyon 243 bin 334 kitabın okullara dağıtımının tamamlandığı bildirildi. Açıklamada kentte 176 bin 580 kreş, 195 bin 392 anaokulu, 951 bin 569 ilkokul, 837 bin 56 ortaokul ve 761 bin 499 lise öğrencisinin bulunduğu kaydedildi.