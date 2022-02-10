Öğretmen adaylarında hayal kırıklığı

En az 50 bin atama bekleyen öğretmen adayları, son yapılan 15 bin atama sebebiyle hayal kırıklığına uğradı.

KPSS’den yüksek puanlar aldıkları halde ataması yapılmayan öğretmen adayları konuştu. Derya Aytürk, “2021 KPSS sınavına üç çocuk annesi olarak katıldım. Üç çocukla çalışmak hiç kolay değildi. Gündüz ders çalışamadım, gece onlar uyuduktan sonra çalıştım. Güzel de netler bıraktığıma inanıyorum. Buna rağmen atanamadım” derken Pelin Ayyıldız, “1,5 senelik bir KPSS serüvenim oldu. Bu süreçte dışarı dahi çıkmadım, sosyal hayatımdan feragat ettim. Yüksek puanlarla açıkta kaldık. Devletimizden 50 bin öğretmen ataması talep ediyoruz” diye konuştu.

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