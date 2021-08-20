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20 AĞUSTOS 2021 CUMA - YIL: 52

Öğretmen ve çalışanlara hijyen kiti dağıtılacak

20 Ağustos 2021, Cuma 14:05
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) il müdürlüklerine gönderilen yazı ile yüz yüze eğitimin "güvenilir, salgından etkilenmemiş ve hijyenik ortamda" yürütülmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması talep edildi.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından il müdürlüklerine "2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışında Salgın Şartlarına Hazırlık Çalışmaları" başlıklı bir yazı gönderildi.

Salgın döneminde okulların temizlik ve hijyen şartlarının yönetimi hakkında hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu"nun Bakanlığın "http://merkezisgb.meb.gov.tr" adresinde yer aldığı belirtilen yazıda, kılavuzun okul yönetimleri tarafından söz konusu adresten indirilerek öğrencilerin kullanımına açık alanlara asılması istendi.

Okulların açıldığı hafta, okul yönetimlerince öğretmen ve çalışanlara 10'lu paket halinde maske ve el antiseptiğinden oluşan hijyen kitinin dağıtımının yapılması talimatı yer alan yazıda, mevcut temizlik personelinin iş programının aksamaya meydan vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiği bildirildi.

Okul ve kurumların salgın döneminde kullanılması gerekli olan el antiseptiği ve cerrahi tip maske ihtiyaçlarının öncelikle Bakanlığa bağlı üretim yapan okul veya kurumlardan piyasa şartlarına uygun olarak ekonomik bir biçimde derhal temin edilmesi gerektiği ifade edildi.

Yazıda, "Öğrenci, veli ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi, hijyen kitinin bulundurulması, öğrencilerin bir arada bulunduğu derslik, kantin, yemekhane, tuvalet, salon, spor alanı, yatakhane, banyo, okul servisi ve okul çevrelerinde temizlik ve hijyen şartlarının sürekliliğinin sağlanması amacıyla okul idarelerince gerekli tedbirlerin alınması önemli görülmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

AA

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