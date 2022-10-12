Öğretmen ve öğrencilere yönelik umre

Diyanet İşleri Başkanlığınca ara ve yarıyıl tatilleri dönemlerini mukaddes topraklarda geçirmek isteyen öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik düzenlenen umre turları için başvurular başladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, birinci dönem ara tatil kapsamında 12 Kasım’da başlayacak 7 günlük umre programı için başvurular 28 Ekim’e kadar alınacak. Yarıyıl tatilinde 7 ve 11 günlük olarak düzenlenecek umre programları için 22 Aralık’a kadar başvurulabilecek, gidişler ise 20 Ocak’ta gerçekleştirilecek. Üniversite öğrencilerine yönelik 4 tur şeklinde düzenlenecek 7 günlük umre programları, 3 Aralık-19 Mart’ta yapılacak. Kontenjanların sınırlı olduğu ve taksit imkanının da sunulduğu umre programına başvurular, il ve ilçe müftülükleri ile e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. AA

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