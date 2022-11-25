Öğretmenler de dert küpü

24 KASIM, ÖĞRETMENLERİN PROBLEM VE SIKINTILARININ DAHA DA ARTTIĞI BİR ORTAMDA İDRAK EDİLDİ.

Recep Gören - ANKARA

AY SONUNU ZOR GETİRİYORLAR - SIKINTILAR SAYMAKLA BİTMİYOR

Türk Eğitim-Sen’in anketine göre, öğretmenler de kayırmacılıktan, ayrımcılığa maruz kalmak, psikolojik şiddete maruz kalmak, hak gaspı yaşamak ve sözlü şiddete maruz kalmaktan dertli.

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi öğretmenlerin mevcut eğitim sistemi ve uygulamaları hakkında düşüncelerini, yaşanan sorunları ve Milli Eğitim Bakanından beklentilerini ortaya koymak amacıyla “Ekonomiye, Mesleğe, Eğitim Yönetimine ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’na Yönelik 24 Kasım Öğretmenler Günü Raporu” konulu anket gerçekleştirdi. Araştırmaya katılan katılımcıların %87,50’si ay sonunda hesabında/cebinde para kalmadığını ifade ederken, %12,50’si ise kaldığını belirtti. Katılımcılar, %86,70 ile en fazla gıdaya bütçe ayırdıklarını, daha sonra sırası ile kredi/borç, akaryakıt, faturalar ve kiraya bütçe ayırdıklarını ifade etti. Araştırmaya katılan katılımcıların fiyat artışlarının temel nedeni olarak vurguladıkları hususların başında; ilk sırada en çok Türk lirasının değer kaybı olduğunu (% 83,10), daha sonra ikinci sırada en çok yetersiz yerli üretim (%49,70), üçüncü sırada en çok dövizdeki artış (%48) ve dördüncü sırada en çok fırsatçılık (%47) olarak belirtmişlerdir.

Yüzde 71: Çocuğum öğretmen olmasın

Araştırmaya katılan katılımcıların mesleği ile ilgili yaşadığı en olumsuz durumun ne olduğu sorulduğunda en fazla ifade edilen durum %46,50 ile yandaş kayırmasına maruz kalmak, daha sonra sırası ile en çok ayrımcılığa maruz kalmak, psikolojik şiddete maruz kalmak, hak gaspı yaşamak ve sözlü şiddete maruz kalmak olarak belirlenmiştir. Katılımcıların %71,40’ı çocuğunun öğretmen olması istemiyorken, sadece %8,70’i öğretmen olmasını istemektedir. İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde ilişkilerinizde en çok sorun yaşanılan konularda katılımcıların %32,30’u liyakatsiz yöneticilerin tutum, davranışları ve uygulamaları olduğunu, %12,50’si gereksiz bürokratik işlerle olduğunu, %11,30’u ise alandan kopuk, uygulanamaz kararlar olduğunu ifade etmiştir. %15,90’ı ise sorun yaşamadığını belirtmiştir.

Adaletsiz uygulamalar şevklerini kırıyor



Anketle ilgili açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan şunları söyledi: “Eğitimin başat unsuru öğretmenlerimiz ne yazık ki ülkemizde hak ettikleri konuma bir türlü ulaşamamıştır. Özellikle siyasilerin olumsuz tutum ve davranışları öğretmenleri itibarsızlaştırmakta, öğretmenler toplum içinde statü kaybı yaşamaktadır. Ekonomik sorunlar, liyakatsiz, ayrımcı ve adaletsiz uygulamalar öğretmenlerin mesleklerini şevkle yapmalarına engel olmaktadır. Hatta öyle ki, mesleklerini icra ederken karşılaştıkları zorlu yaşam durumlarında psikolojik sağlamlıklarını korumak için büyük çaba harcamaktadırlar. Şiddete maruz kalan, şiddet karşısında devlet tarafından korunamayan öğretmenlerimiz, tekrar meslek seçmek durumunda kalsalar, öğretmen olmayacaklarını net şekilde ifade etmektedir. Tüm bu sorunların üzerine kariyer basamakları sınavı tuz birer olmuştur.”

Öğretmen maaşlarının düştüğü tek ülkeyiz

Türkiye’de öğretmenler bu yıl 24 Kasım’a Avrupa ülkeleri arasında son 11 yılda öğretmen maaşlarının düştüğü tek ülke olarak giriyor. Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücünün her geçen gün düştüğü, öğretmen maaşlarının ise alım gücü karşısında eridiği günde öğretmenler bu anlamlı günü buruk bir sevinçle karşılıyor. EACEA ülkelere göre, öğretmenlerin aldıkları maaşlara ilişkin bir rapor yayımladı. Euronews Türkçe’nin haberine göre raporda, Türkiye 36 ülke arasında öğretmen maaşı bakımından 27. sıra yer aldı. Türkiye’de mesleğe yeni başlayan öğretmenler asgari ücretin 1,8 katı kadar maaş alıyor. Bu oran brüt maaşların kıyasına dayanıyor. Bu anlamda en iyi durumdaki ülke 2,8 kat ile Almanya. En düşük oran 1,1 ile Polonya’da.

Haber Merkezi

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Öğretmenlerin yüzde 83’ü yoksulluk sınırının altında

Eğitim İş tarafından hazırlanan rapora göre öğretmenlerin yüzde 83’ü yoksulluk sınırın altında yaşıyor, yüzde 85’i kiralarını ödemekte zorlanıyor.

Her dört eğitimciden üçü tatilini evinde ya da köyünde geçiriyor. Eğitim-İş, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde, öğretmenlerin eğitim çalışanlarının sosyoekonomik durumları ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’na (ÖMK) ilişkin bir anket hazırladı.16 bin öğretmenin görüşünün aldığı rapora göre; eğitim çalışanlarının yüzde 83’i toplam aylık hane gelirlerinin yoksulluk sınırının altında olduğunu ifade etti.

EĞİTİMCİLERİN YÜZDE 85’İ KİRASINI ÖDEMEKTE ZORLANIYOR

Araştırmaya katılan eğitim çalışanlarının yüzde 85,58’i yüksek kira artışları nedeniyle kiralarını ödemekte zorlandıklarını belirtti. Eğitim çalışanlarının sadece yaklaşık yüzde 2’si hayalinin gerçekleştiğine inanırken, araştırmaya katılanların yüzde 99’dan fazlası öğretmenlik mesleğinin saygınlığının azaldığını düşünüyor.

Rapordaki diğer bulgular şöyle: Eğitim çalışanlarının yaklaşık yüzde 38’inin hiç tatile gidemediği, yüzde 57’sinin yılda bir kez tatil yapabildiği, sadece yüzde 4’ünün ise yılda birden fazla kez tatil yapabildiği raporda yer aldı. Araştırmaya katılan eğitim çalışanlarının neredeyse tamamı yüzde 99,77’si eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin yetersiz olduğunu söyledi.

Haber Merkezi