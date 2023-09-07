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8 EYLÜL 2023 CUMA - YIL: 54

Öğretmenler için konteynerler hazırlanıyor

07 Eylül 2023, Perşembe 18:00
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat’taki depremlerin etkilediği illerde öğretmenlerin barınması için konteynerler hazırlanıyor.

Deprem bölgesindeki illere yeni atanan öğretmenler ile depremde evi yıkılan veya hasar gören öğretmenlerin barınma ihtiyacının giderilmesi için yeni eğitim öğretim yılı öncesinde çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda, belirlenen bölgelere içinde ev eşyası ve klima bulunan konteynerler kuruluyor. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, öğretmenlerin barınması amacıyla Hatay’a 6 bin 343, Kahramanmaraş’a 1500, Adıyaman’a 1278, Malatya’ya 893, Gaziantep’e 411, Osmaniye’ye 400, Kilis’e 200 ve Şanlıurfa’ya 51 olmak üzere 11 bin 76 konteyner tahsis edildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başta Hataylılar olmak üzere tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi. Masatlı, Hatay’ın 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olduğunu belirterek, konutların yanı sıra kamu tesislerinin de depremlerde hasar gördüğünü anımsattı. Masatlı, “İnşallah 11 Eylül’de eğitim öğretimin başladığı gün itibarıyla öğretmenlerimizin hiçbirine barınmayla ilgili bir sorun yaşatmayacağız” diye konuştu.

 

AA

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