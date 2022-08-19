Öğretmenlerden protesto

Eğitim Sen Burdur Şubesi üyeleri, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu protesto etti. Şube Başkanı Sedat Çiçek, “Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal edilmelidir. Bu kanun, öğretmenlerin iradesi dışında, onların hakları ve taleplerini dikkate almadan hazırlanmıştır” dedi.

Kanunun, iptali için Anayasa Mahkemesi’ne; kanuna uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin de Danıştay’a taşındığını anımsatan Çiçek, “Anayasa Mahkemesi’nin karar sürecini hızlandırmasını talep ediyoruz. Danıştay’a açılan iptal davası da kamu vicdanını yaralayacak eşitsizlikler ortaya çıkmadan bir an önce sonuçlanmalıdır” diye konuştu. Burdur Cumhuriyet Meydanı’ndaki açıklamada konuşan Eğitim Sen Burdur Şube Başkanı Sedat Çiçek, şunları söyledi: “Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal edilmeli, öğretmenlere angaryaya dönüşen seminer, sınav süreci durdurulmalıdır. Ekonomik ve özlük hak kazanımları ayrımsız uygulanmalıdır. Bu kanun, muhatabı olan öğretmenlerin iradesi dışında, onların hakları ve taleplerini dikkate almadan hazırlanmış, yandaş sendikanın desteği ile iktidar tarafından yasalaştırılmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin bir an önce bu haksız süreci durdurmaya yönelik olarak karar sürecini hızlandırmasını talep ediyoruz.” Burdur - anka

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