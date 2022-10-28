Öğretmenlere asıl müjde ücretleri artırmak

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “öğretmenlere müjde” olarak duyurulan THY ile MEB arasında yapılan protokolle öğretmenlere uçak biletlerinde %20 indirim sağlandığını açıklarken, asıl müjdenin ücretlerinin insanca yaşayabilecekleri bir düzeye çıkartılması olduğunu söyledi.

Uçakla seyahat edebilecek öğretmenler adına teşekkür eden Geylan, “Ancak, ortalama 10 bin TL civarında maaş alan öğretmenlerimize asıl müjde; Eylül 2022 itibariyle dört kişilik bir aile için asgari geçim haddinin 17.396 TL olduğu bir durumda ücretlerinin insanca yaşayabilecekleri bir düzeye çıkartılmasıdır. Ek ders, kurs ve fazla mesai ücretlerinin %100 artırılmasıdır. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun adına yakışır şekilde düzenlenmesidir” değerlendirmesinde bulundu. Ahmet Terzi - Ankara

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