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31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Öğretmenlere şiddete 6’lı masadan tepki

31 Ağustos 2022, Çarşamba 21:47
Özel Sektör Öğretmenler Sendikası, taban maaş hakkı ve temel taleplerini Milli Eğitim Bakanlığı’na iletmek için yürüyüş gerçekleştirmek isteyen özel sektör öğretmenlerine polisin biber gazı ile müdahale etmesine muhalefetten sert tepki geldi.

RECEP GÖREN - ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… ‘Al bunu diyen’ o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!” İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, “Çiftçilerimiz, gençlerimiz ve doktorlarımızdan sonra sıra; Cumhuriyetimizin teminatı olan öğretmenlerimizde... Onları hem haksızlıklarla baş başa bırakıp hem de haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız. Milletle inatlaşarak devlet yönetilmez!” Diğer yandan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Özel sektörde öğretmenlik yapan eğitimcilerin tek bir isteği var; insanca yaşam! İktidar bu sese kulak vereceğine, sesleri bastırmaya çalışıyor. Öğretmeni susturan bir devletin, gelecek nesillere söyleyeceği bir sözü yok demektir.” ifadelerini kullanırken, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Öğretmenler eylem yapıyorsa, sebebini öğrenmek, görmezden gelen iktidarın görevidir. Anayasal hakkını kullanan öğretmenlerimizin gözaltına alınmalarını kınıyorum. Görmezden gelinen herkesin sesi olacağız. Öğretmenler gözaltında.” dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, “Değerli meslektaşlarım, hakkınızı ararken şiddet uygulayanlar ve o talimatı verenler öğretmenliğin kutsiyetinden nasipsiz olanlardır. Hz. Ali’nin ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ sözünü dillerine dolayanlar sebep olduklarından utanmalı” dedi.

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