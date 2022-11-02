Öğretmenleri itibarsızlaştırmayın

Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Değer, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin “Öğretmenliği ve öğretmenleri değersizleştiren, itibarsızlaştıran bu fiili duruma el koymak MEB’in varlık gerekçesidir” dedi.

Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Abdulbaki Değer, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karar’da bir yazı kaleme alan Değer, “2023 Ocak ayında yürürlüğe girecek bu yanlıştan dönülmesi Türkiye için, Türkiye’nin yarınları için elzemdir. Bir araya gelen eğitim sendikaları da bu durumun altını çizerek bütün itiraz ve eleştirilerinin “mesleğin onuru ve çocuklarımızın geleceği için” olduğunu dile getiriyorlar. Yanlışta ısrar etmemek, eğitim çalışanlarının haklı sesine kulak vererek ÖMK’yı öğretmenlik mesleğinin yetiştirilme sürecinden istihdam ve emekliliğe kadar uzanacak şekilde kamuda ve özel sektörde çalışan tüm eğitimcilerin haklarını, sorumluluklarını, işlerini vs. içeren bir düzenleme olarak yeniden ele almak makul olandır. Bu düzenleme, bu süreç yönetimi kendi nitelikli insan gücünü çok kötü yönetmenin fiili göstergesidir” dedi.

Bu sürece el atılmalı

Değer, Öğretmenler için düzenlenen Adaylık Kaldırma Sınavı’nın (AKS) da kaldırılmasına dikkat çekerek, “Öğretmenliği ve öğretmenleri değersizleştiren, itibarsızlaştıran bu fiili duruma el koymak, meslek onuru ve çocukların geleceği için itiraz ve eleştirilerde bulunan eğitim çalışanlarının haklı sesini duymak MEB’in varlık gerekçesidir. Başta MEB olmak üzere meclisin, hükümetin ve şüphesiz kamuoyunun telafisi mümkün olmayan yanlışlara gidilmeden bu sürece el atması zaruridir” ifadelerini kullandı.

***

Daha fazla geç kalınmasın

Eğitim-Bir-Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun beklentileri karşılayacak şekilde revize edilmesi talebiyle bir saat iş bırakma eylemi yaptı, ardından 81 ilde taleplerini ve önerilerini kamuoyuyla paylaştı. Öğretmenlerin talep ve haklı beklentilerini karşılayacak somut bir adımın hâlâ atılmamış olmasının, belirsizliğin eğitim çalışanları ve öğretmenler üzerinde oluşturduğu moral ve motivasyon kaybı, yerinde ve gerekli düzenleme öneri ve çağrılarına duyarsız kalınması üzerine eylem kararı alındığı söylenilen açıklamada, “Öğretmenlerin ve öğretmenliğin hayattaki karşılığının, mesleğin bütün boyutları ve öğretmenlerin beklentileri yönüyle meslek kanunu içerisinde olması noktasında artık daha fazla geç kalınmamalıdır” denildi.

Ankara - Ahmet Terzi