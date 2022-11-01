Öğretmenlerin taleplerine kulak verilsin

Eğitim-Bir-Sen, meslek kanununda değişiklik yapılmasına taleplerine duyarsız kalınmasına karşı eylem yaptı.

Eylemde, Öğretmen atamalarında mülakat kaldırılması ve öğretmenlerin beklentilerinin karşılanması istendi. TBMM tarafından 3/2/2022 tarihinde kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunun, olumlu bir adım olmanın ötesine geçemediği, öğretmenlerin beklentilerini karşılayamadığı, kanunun eksikliklerinin giderilmesi ve ilave düzenleme yapılması gerekliliğine işaret edildiği belirtilen açıklamada, “Sorumluların ve yetkili makamların, eğitim çalışanlarının taleplerine kayıtsız kalmaması, sahadan yükselen sese kulak vermesi, eğitim paydaşlarının tekliflerini göz ardı etmeden kararları alması, yukarıda tasarımı yapılan teorinin aşağıdaki pratiklerle örtüşmesi, eğitimin niteliğini ve verimliliğini artıracaktır” değerlendirmesinde bulunuldu. Ankara - Recep Gören

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