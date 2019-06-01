Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı

MillÎ Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları, 14-20 Haziran 2019’da alınacak.

Millî Eğitim Bakanlığının internet sitesinden, öğretmenlerin 2019 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru yayımlandı. Buna göre, Bakanlığın eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2019 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri, 17 Nisan 2015 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacak. Bu kapsamda, zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar ile bu yükümlülüklerini tamamlayan veya muaf olan öğretmenlerden 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilecek. AA

Okunma Sayısı: 44

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.