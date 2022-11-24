Öğretmenlerin yüzde 83’ü yoksulluk sınırının altında

Eğitim İş tarafından hazırlanan rapora göre öğretmenlerin yüzde 83’ü yoksulluk sınırın altında yaşıyor, yüzde 85’i kiralarını ödemekte zorlanıyor.

Her dört eğitimciden üçü tatilini evinde ya da köyünde geçiriyor. Eğitim-İş, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde, öğretmenlerin eğitim çalışanlarının sosyoekonomik durumları ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’na (ÖMK) ilişkin bir anket hazırladı.16 bin öğretmenin görüşünün aldığı rapora göre; eğitim çalışanlarının yüzde 83’i toplam aylık hane gelirlerinin yoksulluk sınırının altında olduğunu ifade etti.

EĞİTİMCİLERİN YÜZDE 85’İ KİRASINI ÖDEMEKTE ZORLANIYOR

Araştırmaya katılan eğitim çalışanlarının yüzde 85,58’i yüksek kira artışları nedeniyle kiralarını ödemekte zorlandıklarını belirtti. Eğitim çalışanlarının sadece yaklaşık yüzde 2’si hayalinin gerçekleştiğine inanırken, araştırmaya katılanların yüzde 99’dan fazlası öğretmenlik mesleğinin saygınlığının azaldığını düşünüyor.

Rapordaki diğer bulgular şöyle: Eğitim çalışanlarının yaklaşık yüzde 38’inin hiç tatile gidemediği, yüzde 57’sinin yılda bir kez tatil yapabildiği, sadece yüzde 4’ünün ise yılda birden fazla kez tatil yapabildiği raporda yer aldı. Araştırmaya katılan eğitim çalışanlarının neredeyse tamamı yüzde 99,77’si eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin yetersiz olduğunu söyledi.

Haber Merkezi