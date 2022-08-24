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24 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Öğretmenliğe itibar istiyoruz

24 Ağustos 2022, Çarşamba 21:21
Eğitim-İş, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun geri çekilmesi için 31 Ağustos’tan itibaren yurdun dört bir yanında “Öğretmene Saygı” eylemleri yapacaklarını duyurdu.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Öğretmene saygı, öğretmenliğe itibar istiyoruz ve alacağız. Sadece eğitim emekçisinin haklarını tahrip etmekle kalmayıp, okullardaki çalışma barışını bozarak tüm eğitim sistemine kabus gibi çökecek olan bu kanuna karşı yükselen haklı itirazımızın daha çok insana ulaşacağını umuyoruz” dedi. Eğitim-İş, 31 Ağustos’ta şube ve temsilciliklerine “Öğretmene Saygı” pankartı asacak ve tüm illerde kitlesel basın açıklaması yapacak; 1 Eylül’de Burdur, 2 Eylül’de İzmir, 3 Eylül’de İstanbul, 5 Eylül’de Samsun ve 7 Eylül’de Diyarbakır’da eylem düzenleyecek, 9 Eylül’de Anıtkabir’i ziyaret edecek, 5-9 Eylül arasında “Mesleğimiz Onurumuzdur” kokart eylemi ve 12-16 Eylül arasında da “Her Öğretmen Uzmandır” kokart eylemi yapacak.

Ankara - anka

 

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