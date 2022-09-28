'Öğretmenlik kariyer basamaklarında sınavlar her yıl tekrarlanacak'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlik kariyer basamakları sürecindeki eğitimlerin ve sınavın sadece bu sene değil her yıl tekrarlanacağını ve içeriklerin güncelleneceğini bildirdi.

Bu, öğretmenlik mesleğini bitirme kanunudur

Öğretmenlik siyasi polemik konusu yapılmasın

Bakan Özer, 24 TV canlı yayında yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları, New York'ta katıldığı Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi ve eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirileri ve sosyal medyada yer alan eleştiriler olduğu hatırlatılan Özer, "Bu bir itibar meselesi mi? Böyle bir tartışma nerden çıktı." sorusunu yanıtlarken Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 60 yıllık bir özlem olduğunu ifade etti.

"Şöyle bir algı var, Öğretmenlik Meslek Kanunu bu mudur? Hayır bu değildir, bu sadece bir başlangıçtır." diyen Özer, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu örnek göstererek süreç içinde kanuna pek çok eklenti yapıldığını anlattı. Özer, "Önemli olan bir kanun olmasıydı. Yani 60 yıllık özlemin giderilmesi bu anlamda yenidir. Bir kanun vardır. Kanun, 2023 yılında, Meclis açıldıktan sonra yeni haklarla sürekli genişleyecek olan bir kanundur. Eğer kanununuz olmazsa o zaman oraya atıf yapacağınız, iyileşme yapacağınız bir alanı bulamazsınız. Bu anlamda bir kere bu gerçekten çok önemli ve AK Parti hükümetleri dönemindeki 20 yıllık eğitimdeki bu dönüşümün aslında taçlandırılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet memurları sistematiği içinde sınavsız hiçbir kariyer sistemi bulunmadığının altını çizen Özer, "Bu sınav, öğretmenlerin öğretmenlik yeterliliğini ölçmeye matuf yapılan bir sınav değil. Bu, kimsenin haddi değil. Öğretmen olarak girmiş zaten, öğretmen yani. Bu, sadece uzman öğretmenlerin almış olduğu eğitimin değerlendirilmesi." ifadelerini kullandı.

"Bağlamından çıkarıldı, siyaset sürecin içine girdi"

Öğretmenlerin söz konusu düzenlemeye ilişkin değerlendirmesi sorulan Özer, eleştirilerin genelde içerik ile ilgili olduğunu belirterek "Öğretmenlerin 180 ve 240 saatlik eğitimlerin içeriğinin daha iyileşmesi ve daha güncelleşmesiyle ilgili talepleri var, bunlar iyileştirilebilecek şeyler. Eğitimler ve sınav sadece bu sene olmayacak, her yıl tekrarlanacak, sürekliliği olacak, içerikler güncellenecek." diye konuştu.

Sınav kaygısını azaltmak için örnek soru kitapçıklarının yayımlandığını hatırlatan Özer, ancak bu sürecin bağlamından koparıldığını, siyasetin süreçlerin içine girdiğini, manipülasyon yapıldığını anlattı. Eğitim sistemini, kariyer sistemi ile öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ilişkin yeni bir safhaya doğru evirmeye çalıştıklarını dile getiren Özer, şunları söyledi:

"Tüm öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirmek için hükümetimiz tüm öğretmenlere yüzde 30 zam veriyor diyelim. Bunun için öğretmenler sınava alınır mı? Hiç alındı mı bu zamana kadar? Hayır. Bu çok farklı bir bağlamın içerisine girdi. Biz arka planlarını da biliyoruz, onlara çok fazla girmek istemiyorum ama biz sahada öğretmenlerimizle birlikteyiz. Şuna da açığız. Sınav konusu değil, sınavla ilgili tereddüdümüz yok, sınavla ilgili bir iyileştirmemiz de yok. Öncelikle onu belirteyim. Sınav haricinde iyileştirme yapılacak alanlar var. Yani sahadan gelen özellikle 40 yıllık öğretmen, 35 yıllık öğretmen, haklı olarak diyor ki 'Uzman öğretmenlik sınavına giriyorum, uzman öğretmen olduktan sonra 10 yıl beklemeye vaktim yok zaten, emekli olacağım. Başöğretmen olamayacak mıyım?' İşte bunlarla ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyor, inşallah bunlarla ilgili o iyileştirmelere fırsat verecek düzenlemeleri önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşırız. Amacımız öğretmenlerin mesleki gelişimini sürekli güncellemek onları sürekli desteklemek."

Bakan Özer, soru üzerine sınavın çevrim içi değil yüz yüze yapılacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlik kariyer basamakları eğitimleri ve yazılı sınavı içeren sürece yönelik soruyu cevaplarken şunları kaydetti:

"Her yıl tekrarlanacak ve iyileştirilerek tekrarlanacak. Hem ders içerikleri iyileştirilecek, alınan geri beslemelerle çok daha iyi noktaya taşınacak. Öğretmenlerimiz yüksek lisans ve doktora yapmaya başlayacak, yönelimleri artacak. Dolayısıyla bu süreçten öğretmenlerimizin büyük kısmının yararlanacağına inanıyorum. Öğretmenlerimize güveniyorum."