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3 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Öğretmenlik Meslek Kanunu derhal geri çekilmeli

03 Şubat 2022, Perşembe
Eğitim Sen İzmir şubeleri, öğretmenleri ayrıştıracağı ve iş barışını bozacağı gerekçesiyle Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu protesto etti.

İzmir Konak’ta toplanan Eğitim Sen üyesi öğretmenler, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun geri çekilmesi için hükümete çağrı yaptı. “Çalışma barışını bozacak”, “Kariyer basamaklarını getirecek” ve “Haklarımızı ve taleplerimizi içermiyor” yazılı dövizler taşıyan öğretmenler, “Hükümet yasanı al başına çal”, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları attı.

Basın açıklamasını, Eğitim Sen İzmir şubeleri adına Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Veysel Beyazadam yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Kanun tasarısında özel okullar ve kurslarda çalışan öğretmenlerin ekonomik ve sosyal haklarına ilişkin hiçbir düzenleme olmaması önemli bir eksikliktir. Tasarıda uzman öğretmen ve başöğretmenlerin görev, yetki ve sorumlulukları diğer öğretmenlerden ayırt edilemediği için eşit işe eşit ücret ilkesinin ihlâl edildiği açıkça görülmektedir. Aynı işi yapan öğretmenlerin uzman öğretmen, başöğretmen gibi statü farklılıkları üzerinden ayrıştırılması, hatta kendi içinde bölünmesi işyerinde çalışma barışının bozulmasına sebep olacak, eğitim sistemi bu durumdan kaçınılmaz olarak olumsuz etkilenecektir. Yapılması gereken, öğretmenleri statülerine göre sınırlandırıp birbirine rakip haline getirmek değil, öğretmenler arasında halen var olan sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmen ayrımlarına son veren ve kadrolu çalışmayı esas alan düzenlemeler yapmaktır.

“TORPİL UYGULAMALARI GÜNDEME GELECEK”

Tasarıda aday öğretmenlere yönelik adaylık sınavının kaldırılması bir müjde olarak sunulurken sınavın işlevinin Adaylık Değerlendirme Komisyonu’na devredilmesi, aday öğretmenlerin iş güvencesine yönelik büyük bir tehdit anlamını taşımaktadır. Bu düzenleme ile atamalarda yoğun olarak gündeme gelen mülâkat-torpil uygulamalarının yeniden gündeme gelmesi, arşiv taraması ve güvenlik soruşturması gibi uygulamalar üzerinden yeni mağduriyetlerin ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. Eğitim emekçilerinin bilgisi ve önerileri dışında hazırlanan, onların temel haklarını ve taleplerini içermeyen Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı derhal geri çekilmelidir.”

İzmir - anka

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