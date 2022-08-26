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26 AĞUSTOS 2022 CUMA - YIL: 53

Öğretmenlik siyasi polemik konusu yapılmasın

26 Ağustos 2022, Cuma 02:04
Eğitimciler Birliği Sendikası Millî Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlik mesleğini kariyer basamakları uygulamasının siyasî polemik konusu yapılmaması ve Meclis’te yeniden ele alınmasını istedi.

Öğretmenlik kariyer basamakları uygulamasının, Anayasa Mahkemesi’nin 2008 yılındaki kısmî iptal kararı sonrası akamete uğradığı gibi, eşitsizlik ve mağduriyet üreten bir sonuç ortaya koyulduğunu belirten Sendika, Şubat 2022 tarihinde kabul edilen 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’yla öğretmenlik kariyer basamakları yeniden eğitim sistemimize dâhil edildiğini ve eğitim programlarının niteliği gibi süreçler ne yazık ki subjektif ve adil olmayan sonuçlar üretme ihtimalini barındırdığını açıkladı. 

YAZILI SINAV ŞARTI SORUNLU 

Açıklamada, “Yazılı sınav şartı gibi sorunlu görülen alanlar TBMM tarafından yeniden ele alınmalıdır. Kanunun eksik ve hatalı yönleri elbette eleştiri konusu edilmeli, düzeltmeye muhtaç kısımları üzerinde yeniden bir politika belirlemeye çaba gösterilmelidir. Ancak, meslek kanunuyla getirilen mevcut kariyer basamaklarının 614 bin öğretmene uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik yolunu açtığı, dahası 2004 yılındaki yasal düzenlemeyle getirilen haklardan çok daha fazla ilave mali haklar getirdiği de unutulmamalıdır” denildi.

Ankara - Ahmet Terzi

 

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