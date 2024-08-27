Yeni eğitim yılı öncesinde okul alışverişi cep yakıyor. Bir esnaf durumu, “Her sene çanta alan aile şimdi alamıyor. Çocuğa ekonomiyi öğretiyorlar” şeklinde özetledi.

Bu yıl bir hafta erkene alınan 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 9 Eylül’de başlıyor. Bu tarih anasınıfı ve birinci sınıf öğrencileri içinse 2 Eylül olarak belirlendi. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Eminönü Tahtakale’de alışveriş yoğunluğu başladı. Alışverişe gelen veliler çocuklarının ihtiyacı olan çanta, defter, kalem kutusu, suluk ve daha pek çok okul malzemesi için mağazaları dolaşarak en uygun fiyatlı ürünleri aradı. Esnaf ve yurttaşlar görüşlerini, ANKA Haber Ajansı’na şöyle anlattı: “Daha alamadık düşünüyoruz bakalım nasıl alacağız diye? Okul liste verdikten sonra bakacağız ama bizim bir tane çocuğumuz var dört, beş tane çocuğu olanların Allah yardımcısı olsun. Fiyatlar çok aşırı yüksek. Yani bin TL’den aşağıya okul çantası yok. Allah yardımcımız olsun” “Hiç bir şey alamadık fiyatlar önceki yıllara göre bayağı yüksek. Bizim maaşımız yüzde 20 arttı ama her şeye yüzde 100 zam geldi.”

Hiçbir şey alamadık

“İnsanların ekonomik sıkıntıları bayağı kötü ama işin içinde eğitim ve çocuk olunca anna, baba önceliği çocuklara veriyor. Dolayısıyla bir sıkıntı var. Her sene çanta alan aile şimdi alamıyor. Çocuğa ekonomiyi öğretiyorlar daha doğrusu şu an” “Bir an önce seçim olmasını istiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Hiçbirine. Hiçbir vekile ve ülkeyi yönetenlere” “Hiçbir şey alamadık memnun değilim fiyatlardan. Geçinemiyorum. Servis parasını nasıl vereceğiz onu düşünüyorum”

Haber Merkezi