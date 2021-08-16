Okul binalarına maske kutusu

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI, BÜTÜN OKULLARDA KİRLİ VE TEMİZ MASKENİN AYRI AYRI KONULACAĞI KUMBARA, BÖLME VEYA KUTULARIN HAZIRLANMASINI İSTEDİ.

MİllÎ Eğitim Bakanlığı, il millî eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazıyla okulların yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilmesini talep etti. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Malî Hizmetler Daire Başkanı Cahit Şahin imzasıyla il millî eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, şu ifadeler yer aldı: “2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi ve salgın ile etkin mücadelenin devam etmesi kapsamında okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek amacıyla dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulunacağı, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması hususunda gereğini rica ederim.”

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