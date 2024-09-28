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28 EYLÜL 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Okul kantininde zamlar yüzde 100’ü buldu

28 Eylül 2024, Cumartesi 16:53
Yıl boyu öğrencilerin kantine ödemesi gereken ücretlere yüzde 100’lük zam geldi. Bu yıl öğrencilerin temel beslenme için okul kantininden yapacakları harcamalar da katlandı.

Sözcü Gazetesi’nde yer alan ve İstanbul Kantinciler Esnaf Odası tarafından açıklanan listeye göre, geçen seneye göre çay ve su fiyatları yüzde 100 artarken, hamburger yüzde 60, ekmek arası köfte yüzde 66, sandviç fiyatları ise yüzde 50 zamlandı. 2023- 2024 eğitim döneminde bir tabldot yemeğe 95 TL ödeyen öğrenciler bu yıl ise yüzde 47.3’lük artışla 140 TL’lik ödeme yapacak. Devlet okullarında öğrenciler için sadece simit, su ve ayrandan oluşan bir öğünün maliyeti 45 TL’ye ulaştı. Bir öğrencinin her gün sağlıklı bir şekilde beslenebilmesi için okulda yiyeceği bir tabldot yemeğin günlük ücreti 140 TL olurken, haftalık maliyet 700 TL, aylık maliyet ise 2.800 TL’ye çıkıyor. Ortalama 5 ay süren bir eğitim dönemi için kantin maliyeti 14.000, bir senelik eğitim dönemi içinse 28.000 TL’ye çıktı ve 17.002 TL olan asgari ücreti aştı.

Haber Merkezi

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