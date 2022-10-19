Okul masrafı için mutfaktan kıstılar

Ipsos tarafından yapılan bir araştırma acı bir tabloyu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, 10 veliden 8’i okul masraflarını karşılayabilmek için yemek, giyim ve mutfak gibi harcamalarını kısıyor. Zorlanmayan veli sayısının yüzde 6’da kaldığını tespit eden araştırma zorlanan velilerin yüzde 43’ünün mutfak harcamalarından kıstığını belirtti.

Ipsos’ın yaptığı Antikriz Monitörü araştırma verileri velilerin de ekonomik krizin ağırlığında ezildiğini ortaya koydu. Buna göre, velilerin yüzde 81’i okul harcamalarının yanı sıra bu masrafları karşılayabilmek için diğer harcama kalemlerini de kısmaya çalıştı.

Dışarıda yemek yemek, dışarıdan yemek ısmarlamak ya da sinema tiyatro gibi dışarıda eğlence aktiviteleri daha az yapılırken araştırmaya katılanların yüzde 43’ü mutfak harcamalarını kıstığını belirtti. Çocuğu okula giden ebeveynlerin yüzde 70’i okul masraflarının bütçelerini çok zorlayacak şekilde arttığını, yüzde 24’ü de biraz zorlayacak şekilde arttığını söyledi. Okul masrafları karşısında zorlamayan ebeveynleri oranı ise sadece yüzde 6. Katılımcıların yüzde 36’sı çocuklarına bir önceki senenin okul kıyafetlerini giydirdi. Her dört veliden biri okulda yapılan yemek harcamalarını kısmak için evden sandviç ya da yemek yapıp çocuklarının yanına verdiğini söyledi.

Haber Merkezi