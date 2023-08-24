Okul masrafları yüzde 100 zamlandı

Okul masrafları neredeyse yüzde 100 zamlandı. Yasak olmasına rağmen çoğu devlet okulunda kayıt parası da alınıyor. Veliler fiyatlardan, eğitimciler de okullara yeterli ödenek verilmemesinden şikayetçi.

36 bin kırtasiyeci kapısına kilit vurdu

Yük velilerin sırtında Yeni eğitim yılının da çözülemeyen sorunlarla başladığını belirten Eğitim İş Şube Başkanı Hüseyin Yurtman, “Ekonomik koşullar eğitim emekçilerinin işlerini yapmalarını engellerken veliler ise çocukların eğitim masraflarını karşılamakta güçlük çekiyor” diye konuştu. Okul alışverişi yapan velilerden Mehmet Fatih Elbinsoy, “2 bin TL’nin üzerinde harcadık. Aldığımız bir tişört, bir pantolon. Kırtasiye malzemelerini az aldık. Kitap, defter, kalem ama fiyatlar çok yüksek geldi. Birinci sınıfa başladık. Kayıt parası istediler, daha vermedik. Ön kayıt yaptırdık ama vereceğiz. Cebimizden 6-7 bin TL gider. Okula başlaması için asgari ücrete yakın bir para ödeyeceğiz” diye konuştu. Haber Merkezi

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