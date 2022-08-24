Okul masrafları yüzde 150 arttı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “kırtasiye malzemelerinden ve internetten KDV alınmamalı” dedi.

Tüm okul araç ve gereçlerinde KDV’nin kaldırılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yeni eğitim öğrenim sezonuyla birlikte ülke genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 8 milyonu aşkın üniversite öğrencisi yeni eğitim ve öğrenim yılına başlayacak. Üniversite eğitimine kadar okul kitapları ücretsiz olarak verilse de her öğrenci için okula başlamanın farklı bir maliyeti var. Eğitim için temel ihtiyaç olan defter, kitap, kalem gibi kırtasiye malzemeleri ile bilgisayar ve diğer araç gereçlerde ve ev internetinden KDV alınmamalı. Teknoloji devrinde artık internet ve bilgisayar kullanmak çok temel bir ihtiyaç haline aldı. Özellikle dar gelirli öğrenci ve veliler için yeni eğitim-öğretim yılında kolaylık sağlanmalı” dedi.

Palandöken, “Geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında öğrencilerin bu yılki okul masraflarında enflasyona bağlı olarak yaklaşık yüzde 80 ila yüzde 150 oranında artış gözlemlendi. İthal ürünlerdeki fiyat çok daha yüksek. KDV yeni eğitim-öğrenim sezonunda mutlaka sıfırlanmalı. Öte yandan günümüz teknolojik koşullarında artık online olarak eğitime katılmak lüks değil bir ihtiyaç haline geldi. İnternetten de KDV alınmamalı” şeklinde konuştu.

Ankara - Fatih Karagöz