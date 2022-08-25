Okul servisleri de zamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME toplantı sonucunda okul ve personel servisine yüzde 19.21 zam teklifi kabul edildi. En yakın mesafe (0-1 km) 554 TL’den 660 TL’ye, en uzak mesafe (23-25 km) 1330 TL’den 1585 TL’ye çıktı.

UKOME (İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi) Ağustos Ayı Toplantısı Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda Galataport - Beyazıt/Sultanahmet arasında özel raylı sistem seferi düzenlenmesi ile okul ve personel servisi ücret tarifesi görüşüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından sunulan teklifte okul ve personel servis taşımacılığında son ücret düzenleme tarihi olan 06 Nisan 2022 tarihinden bu yana, akaryakıt fiyatları yüzde 12.13, aylara yaygın asgari ücret yüzde 29.32 ve enflasyon yüzde 15.18, kümülatif olarak ise yüzde 19.21 artış tespit edildiğinden mevcut ücretlerin yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

Servisçi Odası, 4 aylık süreç içerisinde mazottaki fiyat artışı, asgari ücretteki artış ve yedek parça ve bakımlardaki zamlanmayla birlikte yeni eğitim döneminde şu anki fiyatlarla giderlerini karşılamayacaklarını için bir zam beklentisi içerisinde olduklarını ifade et

İstanbul - Haber Merkezi